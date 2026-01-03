ЦРУ работала над отслеживанием Мадуро с августа, пишет NYT

https://1prime.ru/20260103/ssha-866188105.html

Группа агентов ЦРУ в Венесуэле работала над отслеживанием лидера страны Николаса Мадуро с августа, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. | 03.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Группа агентов ЦРУ в Венесуэле работала над отслеживанием лидера страны Николаса Мадуро с августа, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник. "Группа офицеров ЦРУ в Венесуэле тайно работала с августа", - говорится в публикации. Отмечается, что агенты собирали информацию о передвижении Мадуро. В субботу американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

