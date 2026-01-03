https://1prime.ru/20260103/ssha-866188301.html
США обвинили Мадуро в помощи наркоторговцам
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обвиняют лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта наркоторговцам, говорится в документе по делу Мадуро, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Будучи министром иностранных дел Венесуэлы, Мадуро предоставлял венесуэльские дипломатические паспорта наркоторговцам и обеспечивал дипломатическое прикрытие самолетов, используемых лицами, занимающимися отмыванием денег, для возврата доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу", - говорится в документе.
