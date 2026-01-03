Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США обвинили Мадуро в помощи наркоторговцам - 03.01.2026
США обвинили Мадуро в помощи наркоторговцам
США обвинили Мадуро в помощи наркоторговцам - 03.01.2026, ПРАЙМ
США обвинили Мадуро в помощи наркоторговцам
Соединенные Штаты обвиняют лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T19:13+0300
2026-01-03T19:13+0300
венесуэла
мексика
николас мадуро
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864691473_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_e6adb9662213e2f655ca50ee78fddf19.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обвиняют лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта наркоторговцам, говорится в документе по делу Мадуро, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Будучи министром иностранных дел Венесуэлы, Мадуро предоставлял венесуэльские дипломатические паспорта наркоторговцам и обеспечивал дипломатическое прикрытие самолетов, используемых лицами, занимающимися отмыванием денег, для возврата доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу", - говорится в документе.
венесуэла
мексика
венесуэла, мексика, николас мадуро, в мире
ВЕНЕСУЭЛА, МЕКСИКА, Николас Мадуро, В мире
19:13 03.01.2026
 
США обвинили Мадуро в помощи наркоторговцам

США обвинили Мадуро в передаче дипломатических паспортов наркоторговцам

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обвиняют лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что, находясь на посту главы МИД страны, он предоставлял дипломатические паспорта наркоторговцам, говорится в документе по делу Мадуро, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Будучи министром иностранных дел Венесуэлы, Мадуро предоставлял венесуэльские дипломатические паспорта наркоторговцам и обеспечивал дипломатическое прикрытие самолетов, используемых лицами, занимающимися отмыванием денег, для возврата доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу", - говорится в документе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
ЦРУ работала над отслеживанием Мадуро с августа, пишет NYT
18:59
 
ВЕНЕСУЭЛА МЕКСИКА Николас Мадуро В мире
 
 
