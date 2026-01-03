https://1prime.ru/20260103/ssha-866188696.html

УВКПЧ ООН призвало США проявлять сдержанность в отношении Венесуэлы

ЖЕНЕВА, 3 янв - ПРАЙМ. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США проявлять сдержанность в отношении Венесуэлы, обеспечить защиту населения, следует из заявления УВКПЧ. "Фолькер Тюрк встревожен вмешательством США в Венесуэлу. Мы призываем всех проявлять сдержанность и в полной мере уважать Устав ООН и международное право в области прав человека. Защита населения Венесуэлы имеет первостепенное значение и должна определять любые дальнейшие действия", - сообщило УВКПЧ в Х. В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

