США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. "Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп
