США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп

США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T20:07+0300

2026-01-03T20:07+0300

2026-01-03T21:08+0300

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. "Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

