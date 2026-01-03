Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп - 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. "Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
20:07 03.01.2026 (обновлено: 21:08 03.01.2026)
 
США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти.
"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
