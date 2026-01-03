Вертолеты США при захвате Мадуро попали под огонь, заявили в Пентагоне

https://1prime.ru/20260103/ssha-866189351.html

Вертолеты США при захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро попали под огонь, открыли ответный, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T20:33+0300

сша

венесуэла

вашингтон

николас мадуро

дональд трамп

мид

оон

в мире

мадуро

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Вертолеты США при захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро попали под огонь, открыли ответный, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн. "Вертолеты попали под огонь и ответили огнем с подавляющей силой в рамках самообороны", - заявил Кейн на пресс-конференции во Флориде. По его словам, один вертолет получил повреждения, но продолжил полет. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.

сша

венесуэла

вашингтон

2026

сша, венесуэла, вашингтон, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, в мире, мадуро