https://1prime.ru/20260103/ssha-866190324.html

Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле

Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ

Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле

Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T21:40+0300

2026-01-03T21:40+0300

2026-01-03T21:40+0300

россия

венесуэла

белоруссия

сергей лавров

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg

МИНСК, 3 янв - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Телефонный разговор Рыженкова с Лавровым, в котором они обсудили развитие ситуации в Венесуэле, состоялся в субботу. "Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260103/tramp-866189220.html

венесуэла

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венесуэла, белоруссия, сергей лавров, в мире