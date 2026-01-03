Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/ssha-866190324.html
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле
Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T21:40+0300
2026-01-03T21:40+0300
россия
венесуэла
белоруссия
сергей лавров
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
МИНСК, 3 янв - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Телефонный разговор Рыженкова с Лавровым, в котором они обсудили развитие ситуации в Венесуэле, состоялся в субботу. "Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260103/tramp-866189220.html
венесуэла
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_2cbaa569af3df46140a6bbc101d51d2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венесуэла, белоруссия, сергей лавров, в мире
РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, В мире
21:40 03.01.2026
 
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле

Минск и Москва считают ситуацию в Венесуэле неприемлемым нарушением международного права

© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Атака США на Каракасе
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 3 янв - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.
Телефонный разговор Рыженкова с Лавровым, в котором они обсудили развитие ситуации в Венесуэле, состоялся в субботу.
"Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп
20:10
 
РОССИЯВЕНЕСУЭЛАБЕЛОРУССИЯСергей ЛавровВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала