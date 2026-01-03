https://1prime.ru/20260103/ssha-866190324.html
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле
Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T21:40+0300
2026-01-03T21:40+0300
2026-01-03T21:40+0300
россия
венесуэла
белоруссия
сергей лавров
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
МИНСК, 3 янв - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Телефонный разговор Рыженкова с Лавровым, в котором они обсудили развитие ситуации в Венесуэле, состоялся в субботу. "Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260103/tramp-866189220.html
венесуэла
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_2cbaa569af3df46140a6bbc101d51d2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, белоруссия, сергей лавров, в мире
РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, БЕЛОРУССИЯ, Сергей Лавров, В мире
Лавров и Рыженков обсудили ситуацию в Венесуэле
Минск и Москва считают ситуацию в Венесуэле неприемлемым нарушением международного права
МИНСК, 3 янв - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора сошлись во мнении, что ситуация в Венесуэле является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.
Телефонный разговор Рыженкова с Лавровым
, в котором они обсудили развитие ситуации в Венесуэле
, состоялся в субботу.
"Сошлись во мнении, что сложившаяся обстановка вызывает особую тревогу в контексте региональной и глобальной безопасности и является неприемлемым нарушением ключевых принципов международного права, прежде всего, уважения суверенитета и территориальной целостности государств", - говорится в сообщении.
Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп