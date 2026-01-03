https://1prime.ru/20260103/ssha-866190469.html

Трамп заявил, что не планирует военных действий против Кубы

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после операции против Венесуэлы заявил, что не планирует военных действий в отношении Кубы, так как страна "падет сама по себе". "Нет, Куба падет сама по себе. Дела у Кубы идут очень плохо", - заявил американский лидер в интервью газете New York Post в ответ на вопрос о том, планирует ли он военные действия в отношении Кубы. В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.

