Трамп заявил, что не планирует военных действий против Кубы - 03.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не планирует военных действий против Кубы
2026-01-03T21:50+0300
2026-01-03T21:50+0300
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после операции против Венесуэлы заявил, что не планирует военных действий в отношении Кубы, так как страна "падет сама по себе". "Нет, Куба падет сама по себе. Дела у Кубы идут очень плохо", - заявил американский лидер в интервью газете New York Post в ответ на вопрос о том, планирует ли он военные действия в отношении Кубы. В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
21:50 03.01.2026
 
Трамп заявил, что не планирует военных действий против Кубы

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после операции против Венесуэлы заявил, что не планирует военных действий в отношении Кубы, так как страна "падет сама по себе".
"Нет, Куба падет сама по себе. Дела у Кубы идут очень плохо", - заявил американский лидер в интервью газете New York Post в ответ на вопрос о том, планирует ли он военные действия в отношении Кубы.
В субботу Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
