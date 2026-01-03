Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии, заявил вице-президент

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КАРАКАС, 3 янв – ПРАЙМ. Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии, заявила вице-президент страны Делси Родригес. "Венесуэльский народ четко осознает, что мы никогда не вернемся в состояние рабов. Мы никогда не вернемся в состояние колонии", - подчеркнула она на совещании Совета обороны после нападения США. В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
© РИА Новости . Каролина Кабрал
КАРАКАС, 3 янв – ПРАЙМ. Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии, заявила вице-президент страны Делси Родригес.
"Венесуэльский народ четко осознает, что мы никогда не вернемся в состояние рабов. Мы никогда не вернемся в состояние колонии", - подчеркнула она на совещании Совета обороны после нападения США.
В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Заголовок открываемого материала