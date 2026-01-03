https://1prime.ru/20260103/ssha-866192937.html
Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона
Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона - 03.01.2026
Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона
То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. | 03.01.2026
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. В субботу Родригес созвала совет национальной обороны. "То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона. Это использование силы могут применить в отношении любой страны", - сказала она.
Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона
