Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона - 03.01.2026
Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. В субботу Родригес созвала совет национальной обороны. "То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона. Это использование силы могут применить в отношении любой страны", - сказала она.
23:06 03.01.2026
 
Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона

Вице-президент Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона

КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
В субботу Родригес созвала совет национальной обороны.
"То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона. Это использование силы могут применить в отношении любой страны", - сказала она.
Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии, заявил вице-президент
