Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона

03.01.2026

Родригес: произошедшее с Венесуэлой может случиться с любой страной региона

То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. | 03.01.2026, ПРАЙМ

КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона, заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. В субботу Родригес созвала совет национальной обороны. "То, что сегодня сделали в отношении Венесуэлы, могут сделать в отношении любой страны региона. Это использование силы могут применить в отношении любой страны", - сказала она.

