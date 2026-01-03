https://1prime.ru/20260103/ssha-866194154.html

Соратник Эрдогана сравнил атаку на Венесуэлу с попыткой переворота в Турции

АНКАРА, 3 янв - ПРАЙМ. Соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели сравнил атаку США на Венесуэлу с попыткой госпереворота в Турции 15 июля 2016 года. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке переворота организацию скончавшегося в 2024 году в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). После мятежа в Турции были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. "Это (произошедшее в Венесуэле – ред.) незаконное действие со стороны США. Оно полностью аналогично событиям 15 июля", - приводит слова Бахчели телеканал CNN Turk. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

