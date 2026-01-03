Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соратник Эрдогана сравнил атаку на Венесуэлу с попыткой переворота в Турции - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/ssha-866194154.html
Соратник Эрдогана сравнил атаку на Венесуэлу с попыткой переворота в Турции
Соратник Эрдогана сравнил атаку на Венесуэлу с попыткой переворота в Турции - 03.01.2026, ПРАЙМ
Соратник Эрдогана сравнил атаку на Венесуэлу с попыткой переворота в Турции
Соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели сравнил атаку США на Венесуэлу с попыткой госпереворота в Турции 15... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T23:32+0300
2026-01-03T23:32+0300
венесуэла
сша
турция
николас мадуро
дональд трамп
мид
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg
АНКАРА, 3 янв - ПРАЙМ. Соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели сравнил атаку США на Венесуэлу с попыткой госпереворота в Турции 15 июля 2016 года. Власти Турции обвиняют в причастности к попытке переворота организацию скончавшегося в 2024 году в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). После мятежа в Турции были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. "Это (произошедшее в Венесуэле – ред.) незаконное действие со стороны США. Оно полностью аналогично событиям 15 июля", - приводит слова Бахчели телеканал CNN Turk. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866193393.html
венесуэла
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:263:900:938_1920x0_80_0_0_2cbaa569af3df46140a6bbc101d51d2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, сша, турция, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон, в мире
ВЕНЕСУЭЛА, США, ТУРЦИЯ, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, ООН, В мире
23:32 03.01.2026
 
Соратник Эрдогана сравнил атаку на Венесуэлу с попыткой переворота в Турции

Бахчели сравнил атаку США на Венесуэлу с попыткой госпереворота в Турции в 2016 году

© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Атака США на Каракасе
© Фото : соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 3 янв - ПРАЙМ. Соратник президента Турции, лидер Партии националистического движения (МНР) Девлет Бахчели сравнил атаку США на Венесуэлу с попыткой госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.
Власти Турции обвиняют в причастности к попытке переворота организацию скончавшегося в 2024 году в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). После мятежа в Турции были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных.
"Это (произошедшее в Венесуэле – ред.) незаконное действие со стороны США. Оно полностью аналогично событиям 15 июля", - приводит слова Бахчели телеканал CNN Turk.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Флаг Венесуэлы
Венесуэла заявила о готовности к защите своих природных ресурсов
Вчера, 23:19
 
ВЕНЕСУЭЛАСШАТУРЦИЯНиколас МадуроДональд ТрампМИДООНВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала