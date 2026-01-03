https://1prime.ru/20260103/ssha-866194327.html

"Мы все ждем". На Западе жестко высказались об ударе США по Венесуэле

"Мы все ждем". На Западе жестко высказались об ударе США по Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ

"Мы все ждем". На Западе жестко высказались об ударе США по Венесуэле

Европейские лидеры не предпримут никаких действий по отношению к США после атаки на Венесуэлу из-за лицемерия, такое мнение выразил профессор Хельсинкского... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T23:42+0300

2026-01-03T23:42+0300

2026-01-03T23:45+0300

сша

венесуэла

запад

мадуро

эммануэль макрон

фридрих мерц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176885_0:347:900:853_1920x0_80_0_0_8e7f01f25561093943e3b4d41b6b0e34.jpg

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры не предпримут никаких действий по отношению к США после атаки на Венесуэлу из-за лицемерия, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X."Сейчас мы все ждем непоколебимых действий от Еврокомиссии. Как минимум должны быть введены санкции в отношении импорта нефти и газа из США. Лично я также жду осуждающих заявлений от французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, главы евродипломатии Каи Каллас и премьера Польши Дональда Туска", — написал он.Профессор также предположил, что от европейских лидеров не последует конкретных действий, поскольку "мы живем в мире двойных стандартов и ЕС — это самая коррумпированная и наднациональная структура из всех существующих".Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил после похищения президента Венесуэлы Мадуро США, что Евросоюз "поддерживает мирный переход власти в Венесуэле".В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.

https://1prime.ru/20260103/venesuela-866193562.html

https://1prime.ru/20260103/venesuela-866193393.html

сша

венесуэла

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венесуэла, запад, мадуро, эммануэль макрон, фридрих мерц, ес