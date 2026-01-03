"Сделать то же с Зеленским": в Британии высказались о России после шага США

https://1prime.ru/20260103/ssha-866194605.html

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Британский журналист, обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман в соцсети X высказался о двойных стандартах в международной политике после похищения США венесуэльского президента Николаса Мадуро"Если Китай начнет специальную операцию по захвату президента Тайваня или Россия попытается сделать то же самое с Владимиром Зеленским, что именно мы должны сказать? Вы не можете этого делать, поскольку это незаконно?" — поинтересовался он.В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.

