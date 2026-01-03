Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На другую страну". В США сделали дерзкое заявление после захвата Мадуро - 03.01.2026
"На другую страну". В США сделали дерзкое заявление после захвата Мадуро
"На другую страну". В США сделали дерзкое заявление после захвата Мадуро - 03.01.2026, ПРАЙМ
"На другую страну". В США сделали дерзкое заявление после захвата Мадуро
После заявлений американской администрации об операции в Венесуэле становится понятно, что причастность Каракаса к "наркотерроризму" в США оказалась выдумкой,... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T23:49+0300
2026-01-03T23:49+0300
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. После заявлений американской администрации об операции в Венесуэле становится понятно, что причастность Каракаса к "наркотерроризму" в США оказалась выдумкой, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X."США заявляют, что будут управлять Венесуэлой. Ведутся разговоры о том, что американские нефтяные компании возьмут на себя добычу нефти, &lt;…&gt; но ничего не говорится о наркотерроризме или продолжающемся наркотическом кризисе в США. Потому что роль Венесуэлы в этом была вымыслом. Наркотический кризис будет только усугубляться, а вину свалят на другую страну, вероятно, снова на Китай", — считает он.По словам эксперта, жители США "более или менее смогут принять эту ложь".В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а глава республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти. Вашингтон, по словам Трампа, потерял миллиарды долларов из-за "отъема" нефтяной инфраструктуры Каракасом.Против Мадуро были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
23:49 03.01.2026
 
"На другую страну". В США сделали дерзкое заявление после захвата Мадуро

Берлетик отверг идею роли Венесуэлы в наркотическом кризисе в США

© Фото : соцсетиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. После заявлений американской администрации об операции в Венесуэле становится понятно, что причастность Каракаса к "наркотерроризму" в США оказалась выдумкой, такое мнение выразил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
"США заявляют, что будут управлять Венесуэлой. Ведутся разговоры о том, что американские нефтяные компании возьмут на себя добычу нефти, <…> но ничего не говорится о наркотерроризме или продолжающемся наркотическом кризисе в США. Потому что роль Венесуэлы в этом была вымыслом. Наркотический кризис будет только усугубляться, а вину свалят на другую страну, вероятно, снова на Китай", — считает он.
"Сделать то же с Зеленским": в Британии высказались о России после шага США
Вчера, 23:45
По словам эксперта, жители США "более или менее смогут принять эту ложь".
В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а глава республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Американский лидер также заявил, что США намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти. Вашингтон, по словам Трампа, потерял миллиарды долларов из-за "отъема" нефтяной инфраструктуры Каракасом.
Против Мадуро были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в заговоре, связанное с "наркотеррористической деятельностью", контрабанда кокаина в США, использование и хранение пулеметов и взрывных устройств в рамках наркотеррористической деятельности, а также участие в заговоре с целью применения и хранения указанных оружий и устройств, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Вчера, 23:47
 
