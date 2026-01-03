Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия не участвовала в операции в Венесуэле, заявил Стармер - 03.01.2026, ПРАЙМ
Британия не участвовала в операции в Венесуэле, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон никак не участвовал в ударах США по Венесуэле, сообщает телеканал Sky News. | 03.01.2026, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 3 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон никак не участвовал в ударах США по Венесуэле, сообщает телеканал Sky News. "Стармер отреагировал на операцию в Венесуэле, проведенную сегодня утром, заявив, что Великобритания не причастна к ударам США по Каракасу", - передает телеканал. Он также отметил, что пока не обсуждал удары с президентом США Дональдом Трампом. "Я хочу обсудить это как с президентом, так и с союзниками", - добавил он. Комментируя заявление Трампа о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен, Стармер заявил, что сначала хочет установить все факты о произошедшем. "Как вы знаете, я всегда говорю и верю, что мы должны соблюдать международное право", - добавил он. Премьер-министр также отметил, что в Венесуэле проживает около 500 британцев, и подчеркнул, что правительство находится на связи с британским посольством в Каракасе.
16:50 03.01.2026
 
Британия не участвовала в операции в Венесуэле, заявил Стармер

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон никак не участвовал в ударах США по Венесуэле, сообщает телеканал Sky News.
"Стармер отреагировал на операцию в Венесуэле, проведенную сегодня утром, заявив, что Великобритания не причастна к ударам США по Каракасу", - передает телеканал.
Он также отметил, что пока не обсуждал удары с президентом США Дональдом Трампом.
"Я хочу обсудить это как с президентом, так и с союзниками", - добавил он.
Комментируя заявление Трампа о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен, Стармер заявил, что сначала хочет установить все факты о произошедшем.
"Как вы знаете, я всегда говорю и верю, что мы должны соблюдать международное право", - добавил он.
Премьер-министр также отметил, что в Венесуэле проживает около 500 британцев, и подчеркнул, что правительство находится на связи с британским посольством в Каракасе.
 
