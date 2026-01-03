https://1prime.ru/20260103/studenty-866185058.html

Африканские студенты рассказали, что затрудняет их учебу в России

2026-01-03T16:51+0300

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Африканские студенты, обучающиеся в вузах РФ, ценят качество российского образования, но тяжело адаптируются к суровому российскому климату, рассказали РИА Новости представители ассоциаций африканских студентов в России. "Многие малийские студенты, окончившие университет в Бамако, выбирают продолжить обучение в России из-за высокого качества образования. Есть те, кто получил стипендию, но также немало и тех, кто обучается на контрактной основе. Можно сказать, что главное при выборе - это качество образовательных программ", - рассказал президент Ассоциации малийских студентов и стажеров в РФ Дауда Диабате. "То, что студенты выбирают российские вузы, объясняется, во-первых, превосходством российских образовательных программ, и, во-вторых, возросшей потребностью рынка труда в Чад", - рассказала экс-президент Ассоциации студентов и стажеров из Чад в РФ Маджихингам Джимбай Шарите. При этом африканские студенты отмечают, что по сравнению с образовательными программами в их странах им учиться в России непросто: многие испытывают сложности из-за высокой нагрузки и жесткой дисциплины в университетах, а также в изучении русского языка. "Образовательные программы (РФ и Нигера – ред.) очень сильно отличаются. В Нигере используется франкофонная образовательная система, которая пришла к нам вместе с французским языком. В России особое внимание уделяется практике, а в Нигере в основном у нас семинарские занятия, мы пишем научные работы. У нас либо совсем нет практики, либо ее очень мало. Лаборатории часто не оснащены", - отметил глава Ассоциации нигерийских студентов и стажеров в РФ Алилу Сани Маман Кабиру. Еще одна трудность, с которой сталкиваются африканские студенты, – это российский климат, который воспринимается ими как весьма суровый. "Первейшее препятствие – это климат. Покинуть зону, в которой температура держится около тридцати-сорока градусов, чтобы оказаться там, где минус десять градусов, – это совсем не просто. Расскажу вам историю: в прошлом году я отправился встречать нигерийских студентов в аэропорт "Домодедово". Как только мы взяли багаж и вышли, один из них закричал. Он закричал! Он сказал, как же здесь чертовски холодно. Он тут же вернулся в помещение, он действительно не мог принять этот холод. А это был глава семьи, у него уже на тот момент были дети", - поделился с агентством Диабате. Как отметил собеседник агентства, среди африканских студентов были даже те, кто из-за климата отказывался продолжать обучение в России. "Они просто не могли выйти из общежития и добраться до места проведения занятий, до университета", - отметил Диабате. "Действительно, обучаться за границей непросто. Наиболее часто встречающаяся сложность касается климата, который может оказаться очень суровым для тех, кто впервые открывает для себя снег и экстремальные температуры", - подтвердила Шарите. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в российских вузах в настоящий момент получают образование свыше 32 тысяч африканцев. С 2020 года квота российских стипендий для континента увеличилась почти втрое, превысив 5,3 тысячи мест.

