https://1prime.ru/20260103/swift-866172309.html

Доля доллара в SWIFT в ноябре упала, прервав пятилетний тренд

Доля доллара в SWIFT в ноябре упала, прервав пятилетний тренд - 03.01.2026, ПРАЙМ

Доля доллара в SWIFT в ноябре упала, прервав пятилетний тренд

Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года снизилась в годовом выражении впервые за 5 лет, с 2021 по 2024 год в конце осени... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T09:14+0300

2026-01-03T09:14+0300

2026-01-03T09:14+0300

рынок

финансы

swift

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года снизилась в годовом выражении впервые за 5 лет, с 2021 по 2024 год в конце осени всегда фиксировался рост, подсчитало РИА Новости по данным системы. По итогам ноября она составила 46,77%, что на 0,91 процентного пункта меньше аналогичного периода предыдущего года. Подобная отрицательная динамика в конце осени фиксируется системой впервые с 2020 года: тогда в ноябре доля доллара в годовом выражении снизилась на 2,76 процентного пункта, до 37,63%. Сильнее всего доллар рос осенью 2023 года - по сравнению с ноябрем предшествующего года положительная динамика составляла 5,7 процентного пункта (до 47,08%). Евро традиционно остается второй по востребованности валютой в рамках системы. Его доля за эти последние пять лет вела себя более непредсказуемо по сравнению с долларом: то резко снижалась, то росла. Например, в 2023 году, на фоне роста доли доллара, доля "европейца" проседала сразу на 13,17 процентного пункта (до 22,95%). В ноябре же 2025 года она подросла на 1,54 процентного пункта по сравнению с ноябрем прошлого года - до 23,83%. Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, swift