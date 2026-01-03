Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля доллара в SWIFT в ноябре упала, прервав пятилетний тренд
Доля доллара в SWIFT в ноябре упала, прервав пятилетний тренд
рынок, финансы, swift
Рынок, Финансы, SWIFT
09:14 03.01.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года снизилась в годовом выражении впервые за 5 лет, с 2021 по 2024 год в конце осени всегда фиксировался рост, подсчитало РИА Новости по данным системы.
По итогам ноября она составила 46,77%, что на 0,91 процентного пункта меньше аналогичного периода предыдущего года. Подобная отрицательная динамика в конце осени фиксируется системой впервые с 2020 года: тогда в ноябре доля доллара в годовом выражении снизилась на 2,76 процентного пункта, до 37,63%. Сильнее всего доллар рос осенью 2023 года - по сравнению с ноябрем предшествующего года положительная динамика составляла 5,7 процентного пункта (до 47,08%).
Евро традиционно остается второй по востребованности валютой в рамках системы. Его доля за эти последние пять лет вела себя более непредсказуемо по сравнению с долларом: то резко снижалась, то росла. Например, в 2023 году, на фоне роста доли доллара, доля "европейца" проседала сразу на 13,17 процентного пункта (до 22,95%). В ноябре же 2025 года она подросла на 1,54 процентного пункта по сравнению с ноябрем прошлого года - до 23,83%.
Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
 
