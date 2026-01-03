https://1prime.ru/20260103/tramp-866178968.html

Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 3 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны. "Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США. Подробности последуют", — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в соцсети Truth Social.

