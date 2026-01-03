https://1prime.ru/20260103/tramp-866185487.html
США примут участие в решениях о будущем Венесуэлы, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. США будут участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро, заявил в субботу президент США Дональд Трамп. "Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому руководить и просто занять то место, откуда он (Мадуро - ред.) ушел. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем принимать в этом самое активное участие", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос, что будет дальше с народом Венесуэлы.
