США примут участие в решениях о будущем Венесуэлы, заявил Трамп

2026-01-03T17:37+0300

мировая экономика

общество

сша

венесуэла

николас мадуро

дональд трамп

fox news

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. США будут участвовать в принятии решений о будущем Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро, заявил в субботу президент США Дональд Трамп. "Мы не можем рисковать и позволить кому-то другому руководить и просто занять то место, откуда он (Мадуро - ред.) ушел. Поэтому мы принимаем это решение сейчас. Мы будем принимать в этом самое активное участие", — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News в ответ на вопрос, что будет дальше с народом Венесуэлы.

