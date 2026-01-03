https://1prime.ru/20260103/tramp-866189220.html

Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп

Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп - 03.01.2026, ПРАЙМ

Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T20:10+0300

2026-01-03T20:10+0300

2026-01-03T21:11+0300

сша

дональд трамп

николас мадуро

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего региона. "Мадуро оставался у власти и вел непрекращающуюся кампанию насилия, террора и подрывной деятельности против Соединенных Штатов Америки, угрожая не только нашему народу, но и стабильности всего региона", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

https://1prime.ru/20260103/ssha-866189088.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, николас мадуро, в мире