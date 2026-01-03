Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп
Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп
Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп - 03.01.2026, ПРАЙМ
Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T20:10+0300
2026-01-03T21:11+0300
сша
дональд трамп
николас мадуро
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего региона. "Мадуро оставался у власти и вел непрекращающуюся кампанию насилия, террора и подрывной деятельности против Соединенных Штатов Америки, угрожая не только нашему народу, но и стабильности всего региона", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
сша
Новости
ru-RU
сша, дональд трамп, николас мадуро, в мире
США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, В мире
20:10 03.01.2026 (обновлено: 21:11 03.01.2026)
 
Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп

Трамп: действия Мадуро угрожали безопасности США и всего региона

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего региона.
"Мадуро оставался у власти и вел непрекращающуюся кампанию насилия, террора и подрывной деятельности против Соединенных Штатов Америки, угрожая не только нашему народу, но и стабильности всего региона", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
США намерены управлять Венесуэлой, заявил Трамп
США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, В мире
 
 
