Действия Мадуро угрожали безопасности США, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего региона. "Мадуро оставался у власти и вел непрекращающуюся кампанию насилия, террора и подрывной деятельности против Соединенных Штатов Америки, угрожая не только нашему народу, но и стабильности всего региона", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что действия захваченного венесуэльского лидера Николаса Мадуро угрожали безопасности Соединенных Штатов и всего региона.
"Мадуро оставался у власти и вел непрекращающуюся кампанию насилия, террора и подрывной деятельности против Соединенных Штатов Америки, угрожая не только нашему народу, но и стабильности всего региона", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
