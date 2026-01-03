Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. "Над этим работает Марко (Рубио - ред.), и он только что говорил с ней (вице-президентом Венесуэлы - ред.), и она, по сути, готова сделать все, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы сделать Венесуэлу снова великой", - сказал Трамп в ходе пресс конференции. В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
20:45 03.01.2026 (обновлено: 21:16 03.01.2026)
 
Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы

Трамп: Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Над этим работает Марко (Рубио - ред.), и он только что говорил с ней (вице-президентом Венесуэлы - ред.), и она, по сути, готова сделать все, что, по нашему мнению, необходимо для того, чтобы сделать Венесуэлу снова великой", - сказал Трамп в ходе пресс конференции.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
