В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году - 03.01.2026
В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году
В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году
В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году
Шубы из овчины и норки сохранили свою популярность у россиян в 2025 году - они заняли 62% и 29% от общего числа продаж шуб из натурального меха, рассказали РИА... | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Шубы из овчины и норки сохранили свою популярность у россиян в 2025 году - они заняли 62% и 29% от общего числа продаж шуб из натурального меха, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак"). "Если говорить о предпочтениях покупателей, то на первом месте по популярности остаются шубы из овчины - они занимают почти 62% рынка, и за год их продажи выросли примерно на 4%. На втором месте норка, ее доля сейчас около 29%, но спрос на такие изделия снизился примерно на 6%", - сказали в ЦРПТ. Остальные 9% приходятся на другие виды меха - кролик, песец, лиса, нутрия, куница и соболь, добавил оператор "Честного знака". Всего в 2025 году в России было продано 345 тысяч шуб. Чаще всего натуральные меха покупают в Сибири, на Дальнем Востоке и в регионах Крайнего Севера. Как напомнили в ЦРПТ, шубы из натурального меха стали первой товарной категорией, в отношении которой в РФ была применена цифровая маркировка - она стала обязательной с августа 2016 года. С начала маркировки рынок шуб "обелился" более чем в 10 раз.
15:53 03.01.2026
 
В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году

ЦРПТ: шубы из овчины и норки сохранили популярность у россиян в 2025 году

© РИА НовостиМеховые шкурки
Меховые шкурки - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Меховые шкурки. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Шубы из овчины и норки сохранили свою популярность у россиян в 2025 году - они заняли 62% и 29% от общего числа продаж шуб из натурального меха, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак").
"Если говорить о предпочтениях покупателей, то на первом месте по популярности остаются шубы из овчины - они занимают почти 62% рынка, и за год их продажи выросли примерно на 4%. На втором месте норка, ее доля сейчас около 29%, но спрос на такие изделия снизился примерно на 6%", - сказали в ЦРПТ.
Остальные 9% приходятся на другие виды меха - кролик, песец, лиса, нутрия, куница и соболь, добавил оператор "Честного знака".
Всего в 2025 году в России было продано 345 тысяч шуб. Чаще всего натуральные меха покупают в Сибири, на Дальнем Востоке и в регионах Крайнего Севера.
Как напомнили в ЦРПТ, шубы из натурального меха стали первой товарной категорией, в отношении которой в РФ была применена цифровая маркировка - она стала обязательной с августа 2016 года. С начала маркировки рынок шуб "обелился" более чем в 10 раз.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокРФЦРПТ
 
 
