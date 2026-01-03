https://1prime.ru/20260103/tsrpt-866183356.html

В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году

В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году - 03.01.2026, ПРАЙМ

В ЦРПТ рассказали, какие шубы были популярны у россиян в 2025 году

Шубы из овчины и норки сохранили свою популярность у россиян в 2025 году - они заняли 62% и 29% от общего числа продаж шуб из натурального меха, рассказали РИА... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T15:53+0300

2026-01-03T15:53+0300

2026-01-03T15:53+0300

бизнес

россия

дальний восток

рф

црпт

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866183201_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_2d92261f6eaa903f1070c7ee4bbb358e.jpg

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Шубы из овчины и норки сохранили свою популярность у россиян в 2025 году - они заняли 62% и 29% от общего числа продаж шуб из натурального меха, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак"). "Если говорить о предпочтениях покупателей, то на первом месте по популярности остаются шубы из овчины - они занимают почти 62% рынка, и за год их продажи выросли примерно на 4%. На втором месте норка, ее доля сейчас около 29%, но спрос на такие изделия снизился примерно на 6%", - сказали в ЦРПТ. Остальные 9% приходятся на другие виды меха - кролик, песец, лиса, нутрия, куница и соболь, добавил оператор "Честного знака". Всего в 2025 году в России было продано 345 тысяч шуб. Чаще всего натуральные меха покупают в Сибири, на Дальнем Востоке и в регионах Крайнего Севера. Как напомнили в ЦРПТ, шубы из натурального меха стали первой товарной категорией, в отношении которой в РФ была применена цифровая маркировка - она стала обязательной с августа 2016 года. С начала маркировки рынок шуб "обелился" более чем в 10 раз.

дальний восток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, рф, црпт