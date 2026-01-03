https://1prime.ru/20260103/ukraina-866169097.html
"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову*
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что назначение Кирилла Буданова*, который возглавляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского не обеспечит Киеву никаких гарантий. "Назначение Буданова* — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти", — отметил Дмитрук, комментируя решение. Парламентарий подчеркнул, что многое зависит от самого Буданова, который может оказаться частью тонущей системы. "Как будет дальше — покажут результаты, <...>. Начало уже есть, и ближайший месяц многое прояснит", — заключил Дмитрук. В пятницу Владимир Зеленский объявил, что предложил Буданову занять пост главы его офиса, на что Буданов согласился. * Внесен в список террористов и экстремистов
