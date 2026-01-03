https://1prime.ru/20260103/ukraina-866169097.html

"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову*

"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову* - 03.01.2026, ПРАЙМ

"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову*

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что назначение Кирилла Буданова*, который возглавляет Главное управление разведки... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T05:02+0300

2026-01-03T05:02+0300

2026-01-03T05:02+0300

финансы

общество

банки

украина

киев

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846154772_0:0:1140:642_1920x0_80_0_0_08c0f51b5d7c715b4a4dca2de565998a.jpg

МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что назначение Кирилла Буданова*, который возглавляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского не обеспечит Киеву никаких гарантий. "Назначение Буданова* — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти", — отметил Дмитрук, комментируя решение. Парламентарий подчеркнул, что многое зависит от самого Буданова, который может оказаться частью тонущей системы. "Как будет дальше — покажут результаты, <...>. Начало уже есть, и ближайший месяц многое прояснит", — заключил Дмитрук. В пятницу Владимир Зеленский объявил, что предложил Буданову занять пост главы его офиса, на что Буданов согласился. * Внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20260102/nyt-866163933.html

https://1prime.ru/20251220/ukraina-865746190.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , банки, украина, киев, владимир зеленский