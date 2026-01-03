Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову* - 03.01.2026
https://1prime.ru/20260103/ukraina-866169097.html
"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову*
"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову* - 03.01.2026, ПРАЙМ
"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову*
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что назначение Кирилла Буданова*, который возглавляет Главное управление разведки... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T05:02+0300
2026-01-03T05:02+0300
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что назначение Кирилла Буданова*, который возглавляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского не обеспечит Киеву никаких гарантий. "Назначение Буданова* — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти", — отметил Дмитрук, комментируя решение. Парламентарий подчеркнул, что многое зависит от самого Буданова, который может оказаться частью тонущей системы. "Как будет дальше — покажут результаты, &lt;...&gt;. Начало уже есть, и ближайший месяц многое прояснит", — заключил Дмитрук. В пятницу Владимир Зеленский объявил, что предложил Буданову занять пост главы его офиса, на что Буданов согласился. * Внесен в список террористов и экстремистов
05:02 03.01.2026
 
"Это не гарантия": в Раде осудили Зеленского после решения по Буданову*

Депутат Рады Дмитрук: назначение Буданова не даст гарантий Киеву

© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что назначение Кирилла Буданова*, который возглавляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского не обеспечит Киеву никаких гарантий.
"Назначение Буданова* — это не гарантия мира, не гарантия реформ и не гарантия трансформации власти", — отметил Дмитрук, комментируя решение.
Парламентарий подчеркнул, что многое зависит от самого Буданова, который может оказаться частью тонущей системы.
"Как будет дальше — покажут результаты, <...>. Начало уже есть, и ближайший месяц многое прояснит", — заключил Дмитрук.
В пятницу Владимир Зеленский объявил, что предложил Буданову занять пост главы его офиса, на что Буданов согласился.
* Внесен в список террористов и экстремистов
