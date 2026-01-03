В США назвали причину назначения Буданова*

https://1prime.ru/20260103/ukraina-866169783.html

МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Американское агентство Bloomberg сообщает, что назначение Кирилла Буданова*, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского, может способствовать снижению политического давления на главу киевского режима. "Назначение Буданова* может помочь ослабить политическое давление на Зеленского", — отмечается в статье. Согласно информации агентства, данное кадровое решение было принято Зеленским в ответ не на собственное желание, а под влиянием возрастающего международного давления, обусловленного коррупционным скандалом и общественным недовольством из-за неудач на фронте."Военные неудачи, затяжные отключения электроэнергии из-за российских авиаударов и непопулярные мобилизационные меры также повлияли на общественный дух", — подчеркивается в публикации. В пятницу Владимир Зеленский заявил, что предложил Кириллу Буданову* занять пост главы его офиса, и Буданов* согласился на это предложение. * Внесен в список террористов и экстремистов

