В США назвали причину назначения Буданова* - 03.01.2026
В США назвали причину назначения Буданова*
В США назвали причину назначения Буданова* - 03.01.2026, ПРАЙМ
В США назвали причину назначения Буданова*
Американское агентство Bloomberg сообщает, что назначение Кирилла Буданова*, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, на должность главы... | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Американское агентство Bloomberg сообщает, что назначение Кирилла Буданова*, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского, может способствовать снижению политического давления на главу киевского режима. "Назначение Буданова* может помочь ослабить политическое давление на Зеленского", — отмечается в статье. Согласно информации агентства, данное кадровое решение было принято Зеленским в ответ не на собственное желание, а под влиянием возрастающего международного давления, обусловленного коррупционным скандалом и общественным недовольством из-за неудач на фронте."Военные неудачи, затяжные отключения электроэнергии из-за российских авиаударов и непопулярные мобилизационные меры также повлияли на общественный дух", — подчеркивается в публикации. В пятницу Владимир Зеленский заявил, что предложил Кириллу Буданову* занять пост главы его офиса, и Буданов* согласился на это предложение. * Внесен в список террористов и экстремистов
05:30 03.01.2026
 
В США назвали причину назначения Буданова*

Bloomberg: Зеленский назначением Буданова попытался смягчить давление на себя

МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Американское агентство Bloomberg сообщает, что назначение Кирилла Буданова*, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского, может способствовать снижению политического давления на главу киевского режима.
"Назначение Буданова* может помочь ослабить политическое давление на Зеленского", — отмечается в статье.
Согласно информации агентства, данное кадровое решение было принято Зеленским в ответ не на собственное желание, а под влиянием возрастающего международного давления, обусловленного коррупционным скандалом и общественным недовольством из-за неудач на фронте.
"Военные неудачи, затяжные отключения электроэнергии из-за российских авиаударов и непопулярные мобилизационные меры также повлияли на общественный дух", — подчеркивается в публикации.
В пятницу Владимир Зеленский заявил, что предложил Кириллу Буданову* занять пост главы его офиса, и Буданов* согласился на это предложение.
* Внесен в список террористов и экстремистов
