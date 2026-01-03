https://1prime.ru/20260103/ukraina-866170069.html

"Трамп будет зол": в ЕС обратились к Киеву после назначения Буданова*

"Трамп будет зол": в ЕС обратились к Киеву после назначения Буданова* - 03.01.2026, ПРАЙМ

"Трамп будет зол": в ЕС обратились к Киеву после назначения Буданова*

Профессор социологии из римского университета Luiss, Алессандро Орсини, в интервью для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano заявил, что назначение Кирилла... | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T05:46+0300

2026-01-03T05:46+0300

2026-01-03T05:46+0300

общество

сша

мировая экономика

украина

анкоридж

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156940_6:0:2043:1146_1920x0_80_0_0_cc9723fcabf3726723a8cf4a6026a98e.jpg

МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Профессор социологии из римского университета Luiss, Алессандро Орсини, в интервью для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano заявил, что назначение Кирилла Буданова*, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, на должность главы офиса Владимира Зеленского, противоречит мирному плану США и, возможно, вызовет недовольство президента Дональда Трампа. "Трамп будет зол на Зеленского, потому что считает, что такое назначение неэффективно для переговоров, но мы знаем, что на этом этапе Зеленский не очень заинтересован в заключении мира", — отметил Орсини. Эксперт также подчеркнул, что недавние переговорные процессы и так были осложнены попыткой нападения на резиденцию российского президента Владимира Путина. "Факты говорят сами за себя, а тезис Зеленского о том, что это якобы выдумка, не выдерживает никакой критики", — добавил Орсини. В своей пятничной речи Владимир Зеленский объявил о предложении Буданову* занять позицию главы офиса, на что тот согласился. На прошлой неделе прошли телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Президент России призвал к соблюдению договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Оба лидера выразили мнение, что временное прекращение огня ради референдума только затягивает конфликт. Позже Трамп встретился с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго и отметил, что стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов урегулирования, хотя вопрос линии соприкосновения и далее обсуждается с некоторым прогрессом.В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Обсуждались детали мирной инициативы, но прийти к компромиссу не удалось. Президент отметил, что Вашингтон предложил разделить 27 пунктов начального плана на четыре блока для отдельного рассмотрения. Он указал, что многие из них не совпадают с позицией Москвы. * Внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20260103/ukraina-866169783.html

https://1prime.ru/20260102/nyt-866163933.html

https://1prime.ru/20260103/ukraina-866169097.html

сша

украина

анкоридж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, мировая экономика, украина, анкоридж, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин