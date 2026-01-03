Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова* - 03.01.2026
https://1prime.ru/20260103/ukraina-866170624.html
На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова* - 03.01.2026, ПРАЙМ
На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского является предвестником | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T07:00+0300
2026-01-03T07:00+0300
запад
украина
вашингтон
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156874_0:89:800:539_1920x0_80_0_0_bd1711da21e3f77d373aae6289aa042c.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского является предвестником скорого поражения Украины, об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала. "Происходящее сейчас похоже на то, что в Вашингтоне признали, что война в привычном ее понимании проиграна", — отметил он. По мнению эксперта, после того как Россия добьется полной победы и будет подписано соглашения на ее условиях, украинские власти могут начать прибегать к террористическим атакам и провокациям, чтобы продолжать боевые действия в формате "партизанской" войны. "Это еще больше опозорит народ Украины", — предупредил он. При этом аналитик пояснил, что на фоне значительных изменений на ключевых должностях, Зеленский полностью потерял контроль над происходящим в стране. "Я думаю, что 2026-й станет годом, когда звезда Зеленского погаснет", — заключил Меркурис. Глава киевского режима заявил в пятницу, что предложил Буданову* возглавить его офис. Буданов* согласился принять предложение.* Внесен в список террористов и экстремистов
запад
украина
вашингтон
запад, украина, вашингтон, владимир зеленский
ЗАПАД, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский
07:00 03.01.2026
 
На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*

Меркурис заявил, что назначение Буданова говорит о скором падении Украины

Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского является предвестником скорого поражения Украины, об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.
"Происходящее сейчас похоже на то, что в Вашингтоне признали, что война в привычном ее понимании проиграна", — отметил он.
По мнению эксперта, после того как Россия добьется полной победы и будет подписано соглашения на ее условиях, украинские власти могут начать прибегать к террористическим атакам и провокациям, чтобы продолжать боевые действия в формате "партизанской" войны.
"Это еще больше опозорит народ Украины", — предупредил он.
При этом аналитик пояснил, что на фоне значительных изменений на ключевых должностях, Зеленский полностью потерял контроль над происходящим в стране.
"Я думаю, что 2026-й станет годом, когда звезда Зеленского погаснет", — заключил Меркурис.
Глава киевского режима заявил в пятницу, что предложил Буданову* возглавить его офис. Буданов* согласился принять предложение.
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
ЗАПАДУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир Зеленский
 
 
