На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*

На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова* - 03.01.2026, ПРАЙМ

На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*

Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского является предвестником | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T07:00+0300

2026-01-03T07:00+0300

2026-01-03T07:00+0300

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что назначение Кирилла Буданова* на пост главы офиса Владимира Зеленского является предвестником скорого поражения Украины, об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала. "Происходящее сейчас похоже на то, что в Вашингтоне признали, что война в привычном ее понимании проиграна", — отметил он. По мнению эксперта, после того как Россия добьется полной победы и будет подписано соглашения на ее условиях, украинские власти могут начать прибегать к террористическим атакам и провокациям, чтобы продолжать боевые действия в формате "партизанской" войны. "Это еще больше опозорит народ Украины", — предупредил он. При этом аналитик пояснил, что на фоне значительных изменений на ключевых должностях, Зеленский полностью потерял контроль над происходящим в стране. "Я думаю, что 2026-й станет годом, когда звезда Зеленского погаснет", — заключил Меркурис. Глава киевского режима заявил в пятницу, что предложил Буданову* возглавить его офис. Буданов* согласился принять предложение.* Внесен в список террористов и экстремистов

