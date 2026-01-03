https://1prime.ru/20260103/ukraina-866170764.html

"Страшное дело": в Киеве раскрыли замысел Зеленского против Бабиша

общество

мировая экономика

украина

брюссель

чехия

владимир зеленский

олег соскин

виктор орбан

мид рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863172639_0:40:2589:1496_1920x0_80_0_0_6797d394c256ea7b861ed2acb46dc702.jpg

МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, может попытаться убедить Брюссель повлиять на позицию премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который отказался поддерживать Украину."Просто страшное дело. Зеленскому ведь позарез нужны деньги, а Бабиш отказал, так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу. Хотя, это, конечно, не получится", — отметил он. Соскин подчеркнул, что угрозы Зеленского, скорее всего, не окажут никакого эффекта, так как чешский премьер твердо стоит на защите интересов своей страны, а не Украины. "Просто бесполезно. Хотя Зеленского хлебом не корми, а дай показать свою важность, пусть это Праге уже и не нужно. У нее свои интересы, а украинские ей без надобности", — сказал Соскин. Вчера в интервью на портале Dehí Андрей Бабиш заявил, что Чехия не может больше выделять средства Украине из своего бюджета, так как у неё самой нехватка ресурсов. По итогам саммита, который завершился 19 декабря в Брюсселе, ЕС временно отказался от идеи конфискации российских активов, вместо этого решив выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из бюджета ЕС. Было объявлено, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в этом процессе. Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что долг Киева ляжет на будущие поколения, так как Украина не сможет его вернуть. Еврокомиссия пыталась убедить страны ЕС предоставить Украине средства, используя российские активы. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде условного кредита, который Украина должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае получения компенсации от России. Министерство иностранных дел России заявляло, что такие идеи ЕС нереалистичны и обвинило Брюссель в попытках украсть российские активы. Кремль предупреждал, что если конфискация российских активов произойдет, ответные меры будут очень жесткими и с серьезными последствиями.

