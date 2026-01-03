Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Страшное дело": в Киеве раскрыли замысел Зеленского против Бабиша - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/ukraina-866170764.html
"Страшное дело": в Киеве раскрыли замысел Зеленского против Бабиша
"Страшное дело": в Киеве раскрыли замысел Зеленского против Бабиша - 03.01.2026, ПРАЙМ
"Страшное дело": в Киеве раскрыли замысел Зеленского против Бабиша
Владимир Зеленский, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, может попытаться убедить Брюссель повлиять на позицию премьер-министра Чехии Андрея | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T07:11+0300
2026-01-03T07:11+0300
общество
мировая экономика
украина
брюссель
чехия
владимир зеленский
олег соскин
виктор орбан
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863172639_0:40:2589:1496_1920x0_80_0_0_6797d394c256ea7b861ed2acb46dc702.jpg
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, может попытаться убедить Брюссель повлиять на позицию премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который отказался поддерживать Украину."Просто страшное дело. Зеленскому ведь позарез нужны деньги, а Бабиш отказал, так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу. Хотя, это, конечно, не получится", — отметил он. Соскин подчеркнул, что угрозы Зеленского, скорее всего, не окажут никакого эффекта, так как чешский премьер твердо стоит на защите интересов своей страны, а не Украины. "Просто бесполезно. Хотя Зеленского хлебом не корми, а дай показать свою важность, пусть это Праге уже и не нужно. У нее свои интересы, а украинские ей без надобности", — сказал Соскин. Вчера в интервью на портале Dehí Андрей Бабиш заявил, что Чехия не может больше выделять средства Украине из своего бюджета, так как у неё самой нехватка ресурсов. По итогам саммита, который завершился 19 декабря в Брюсселе, ЕС временно отказался от идеи конфискации российских активов, вместо этого решив выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из бюджета ЕС. Было объявлено, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в этом процессе. Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что долг Киева ляжет на будущие поколения, так как Украина не сможет его вернуть. Еврокомиссия пыталась убедить страны ЕС предоставить Украине средства, используя российские активы. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде условного кредита, который Украина должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае получения компенсации от России. Министерство иностранных дел России заявляло, что такие идеи ЕС нереалистичны и обвинило Брюссель в попытках украсть российские активы. Кремль предупреждал, что если конфискация российских активов произойдет, ответные меры будут очень жесткими и с серьезными последствиями.
https://1prime.ru/20260102/ukraina-866165730.html
https://1prime.ru/20260102/ukraina-866152795.html
https://1prime.ru/20260102/ukraina-866152295.html
украина
брюссель
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863172639_65:0:2553:1866_1920x0_80_0_0_a3027bc47d3029a011a548d634499481.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, брюссель, чехия, владимир зеленский, олег соскин, виктор орбан, мид рф, ес
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, ЧЕХИЯ, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Виктор Орбан, МИД РФ, ЕС
07:11 03.01.2026
 
"Страшное дело": в Киеве раскрыли замысел Зеленского против Бабиша

Соскин: Зеленский может упросить Брюссель повлиять на Бабиша

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 января — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, может попытаться убедить Брюссель повлиять на позицию премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который отказался поддерживать Украину.
"Просто страшное дело. Зеленскому ведь позарез нужны деньги, а Бабиш отказал, так что остается только бежать в Брюссель, чтобы приструнить Прагу. Хотя, это, конечно, не получится", — отметил он.
Монумент Независимости Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
На Западе забили тревогу из-за произошедшего в офисе Зеленского
Вчера, 20:05
Соскин подчеркнул, что угрозы Зеленского, скорее всего, не окажут никакого эффекта, так как чешский премьер твердо стоит на защите интересов своей страны, а не Украины.
"Просто бесполезно. Хотя Зеленского хлебом не корми, а дай показать свою важность, пусть это Праге уже и не нужно. У нее свои интересы, а украинские ей без надобности", — сказал Соскин.
Вчера в интервью на портале Dehí Андрей Бабиш заявил, что Чехия не может больше выделять средства Украине из своего бюджета, так как у неё самой нехватка ресурсов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
"Будет выдвигать": в США предупредили о новой провокации Зеленского
Вчера, 07:38
По итогам саммита, который завершился 19 декабря в Брюсселе, ЕС временно отказался от идеи конфискации российских активов, вместо этого решив выделить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из бюджета ЕС. Было объявлено, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в этом процессе. Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что долг Киева ляжет на будущие поколения, так как Украина не сможет его вернуть.
Еврокомиссия пыталась убедить страны ЕС предоставить Украине средства, используя российские активы. Рассматривалась сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде условного кредита, который Украина должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае получения компенсации от России. Министерство иностранных дел России заявляло, что такие идеи ЕС нереалистичны и обвинило Брюссель в попытках украсть российские активы. Кремль предупреждал, что если конфискация российских активов произойдет, ответные меры будут очень жесткими и с серьезными последствиями.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
"Воинственный настрой": в Киеве набросились на Зеленского
Вчера, 07:03
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАБрюссельЧЕХИЯВладимир ЗеленскийОлег СоскинВиктор ОрбанМИД РФЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала