На Западе раскрыли судьбу Украины после атаки США на Венесуэлу
На Западе раскрыли судьбу Украины после атаки США на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли судьбу Украины после атаки США на Венесуэлу
03.01.2026
2026-01-03T17:20+0300
2026-01-03T17:20+0300
2026-01-03T17:20+0300
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Украине и Тайваню ожидают серьезные испытания после военной операции США в Венесуэле, отметил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй на платформе X. "Это победа Трампа. Это конец Украины и Тайваня", — заявил он.В субботу в столице Венесуэлы, Каракасе, произошли взрывы. По словам очевидцев, звуки разрывов раздавались по разным районам города, включая аэропорт Симона Боливара в Майкетии и порт Ла-Гуайра. Телеканал CBS сообщил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение нанести удары по нескольким стратегическим целям в Венесуэле, среди которых были и военные объекты. Одновременно с этим информационный ресурс BNO News передал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. Позже Дональд Трамп заявил, что Николаса Мадуро и его супругу схватили и вывезли за пределы страны.
На Западе раскрыли судьбу Украины после атаки США на Венесуэлу
Политик Гэллоуэй предсказал конец Украине и Тайваню после атаки США на Венесуэлу