В столице Венесуэлы прогремели взрывы
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Взрывы слышны в столице Венесуэлы Каракасе, передаёт корреспондент РИА Новости. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. "В Макуто (штат Ла-Гуайра – ред.) я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо (военный объект, где находится штаб Военной академии и командование ВМС Венесуэлы – ред.)", - рассказала местная жительница. Ранее агентство Франс Пресс передавало о взрывах в городе.
