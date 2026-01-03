Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В столице Венесуэлы прогремели взрывы
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Взрывы слышны в столице Венесуэлы Каракасе, передаёт корреспондент РИА Новости. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. "В Макуто (штат Ла-Гуайра – ред.) я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо (военный объект, где находится штаб Военной академии и командование ВМС Венесуэлы – ред.)", - рассказала местная жительница. Ранее агентство Франс Пресс передавало о взрывах в городе.
10:33 03.01.2026
 
В столице Венесуэлы прогремели взрывы

В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы

© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Взрывы слышны в столице Венесуэлы Каракасе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.
"В Макуто (штат Ла-Гуайра – ред.) я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо (военный объект, где находится штаб Военной академии и командование ВМС Венесуэлы – ред.)", - рассказала местная жительница.
Ранее агентство Франс Пресс передавало о взрывах в городе.
 
