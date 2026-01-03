https://1prime.ru/20260103/venesuela-866175372.html

В столице Венесуэлы прогремели взрывы

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Взрывы слышны в столице Венесуэлы Каракасе, передаёт корреспондент РИА Новости. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. "В Макуто (штат Ла-Гуайра – ред.) я увидела огромное облако дыма, а потом услышала взрыв. Мой двоюродный брат ехал в Катия-ла-Мар, и произошел взрыв в Месета-де-Мамо (военный объект, где находится штаб Военной академии и командование ВМС Венесуэлы – ред.)", - рассказала местная жительница. Ранее агентство Франс Пресс передавало о взрывах в городе.

общество , мировая экономика, венесуэла