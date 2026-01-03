Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866178114.html
Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы
Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы - 03.01.2026, ПРАЙМ
Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:27+0300
2026-01-03T14:27+0300
общество
мировая экономика
венесуэла
николас мадуро
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76160/17/761601715_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_5adb3540ead1035d2b3c78012b1286cc.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для отражения "агрессии", сообщило в субботу МИД страны. "Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны... Мадуро распорядился о введении в действие указа ... для немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", - сообщило ведомство. Кроме того, Мадуро поручил немедленно развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации, а также управления органов всеобъемлющей обороны во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы.
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76160/17/761601715_0:0:1380:1035_1920x0_80_0_0_3dd14d557d91e8f64fd5f3da000f9099.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, венесуэла, николас мадуро, мид
Общество , Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, МИД
14:27 03.01.2026
 
Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы

Мадуро распорядился немедленно развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы

© tyo.Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© tyo.
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для отражения "агрессии", сообщило в субботу МИД страны.
"Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны... Мадуро распорядился о введении в действие указа ... для немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", - сообщило ведомство.
Кроме того, Мадуро поручил немедленно развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации, а также управления органов всеобъемлющей обороны во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы.
 
ОбществоМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАНиколас МадуроМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала