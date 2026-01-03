https://1prime.ru/20260103/venesuela-866178114.html

Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы

2026-01-03T14:27+0300

общество

мировая экономика

венесуэла

николас мадуро

мид

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для отражения "агрессии", сообщило в субботу МИД страны. "Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны... Мадуро распорядился о введении в действие указа ... для немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", - сообщило ведомство. Кроме того, Мадуро поручил немедленно развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации, а также управления органов всеобъемлющей обороны во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы.

