Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы
Мадуро приказал развернуть систему всеобъемлющей обороны Венесуэлы
2026-01-03T14:27+0300
общество
мировая экономика
венесуэла
николас мадуро
мид
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение о немедленном развертывании системы всеобъемлющей обороны страны и мобилизации национальных сил для отражения "агрессии", сообщило в субботу МИД страны. "Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны... Мадуро распорядился о введении в действие указа ... для немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", - сообщило ведомство. Кроме того, Мадуро поручил немедленно развернуть Командование по всеобъемлющей обороне нации, а также управления органов всеобъемлющей обороны во всех штатах и муниципалитетах Венесуэлы.
