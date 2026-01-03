Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр обороны Венесуэлы выступил с заявлением в связи с ударами США - 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:43+0300
2026-01-03T14:43+0300
мировая экономика
общество
венесуэла
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Американские удары по территории Венесуэлы затронули столицу страны Каракас, штаты Миранда и Арагуа, в также ряд других точек в стране, сообщил министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес. "К настоящему моменту варварство сил захватчика осквернило нашу святую землю в Фуэрте-Тиуна, Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа и в Ла-Гуайре", - сказал Лопес в видеообращении.
2026
мировая экономика, общество , венесуэла
Мировая экономика, Общество , ВЕНЕСУЭЛА
14:43 03.01.2026
 
© Фото : РИА НовостиАтака США на Каракасе
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Атака США на Каракасе. Архивное фото
© Фото : РИА Новости
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Американские удары по территории Венесуэлы затронули столицу страны Каракас, штаты Миранда и Арагуа, в также ряд других точек в стране, сообщил министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес.
"К настоящему моменту варварство сил захватчика осквернило нашу святую землю в Фуэрте-Тиуна, Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа и в Ла-Гуайре", - сказал Лопес в видеообращении.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
