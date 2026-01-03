Министр обороны Венесуэлы выступил с заявлением в связи с ударами США

https://1prime.ru/20260103/venesuela-866178721.html
КАРАКАС, 3 янв - ПРАЙМ. Американские удары по территории Венесуэлы затронули столицу страны Каракас, штаты Миранда и Арагуа, в также ряд других точек в стране, сообщил министр обороны боливарианской республики Владимир Падрино Лопес. "К настоящему моменту варварство сил захватчика осквернило нашу святую землю в Фуэрте-Тиуна, Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа и в Ла-Гуайре", - сказал Лопес в видеообращении.
