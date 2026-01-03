https://1prime.ru/20260103/venesuela-866178839.html

США успешно нанесли удар по Венесуэле, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. "Соединённые Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар против Венесуэлы и её лидера, президента Николаса Мадуро", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

