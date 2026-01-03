https://1prime.ru/20260103/venesuela-866180126.html
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД - 03.01.2026, ПРАЙМ
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, заявили в МИД России. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:59+0300
2026-01-03T14:59+0300
2026-01-03T14:59+0300
россия
мировая экономика
сша
венесуэла
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_80ca2ad5b0e3e3703044775306ee4c47.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, заявили в МИД России. "Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - говорится в заявлении МИД России.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_fd16a681122e270bd9b3c5de7d149d69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, венесуэла, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, МИД РФ
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД
МИД России: в кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх над прагматизмом