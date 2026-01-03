Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866180126.html
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД - 03.01.2026, ПРАЙМ
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, заявили в МИД России. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T14:59+0300
2026-01-03T14:59+0300
россия
мировая экономика
сша
венесуэла
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_45:0:3686:2048_1920x0_80_0_0_80ca2ad5b0e3e3703044775306ee4c47.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, заявили в МИД России. "Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - говорится в заявлении МИД России.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861431347_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_fd16a681122e270bd9b3c5de7d149d69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, венесуэла, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, МИД РФ
14:59 03.01.2026
 
В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх, заявил МИД

МИД России: в кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх над прагматизмом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. В кризисе между США и Венесуэлой неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, заявили в МИД России.
"Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости", - говорится в заявлении МИД России.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала