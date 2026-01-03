https://1prime.ru/20260103/venesuela-866181147.html
Страны Карибского сообщества провели встречу в связи ситуацией в Венесуэле
Страны Карибского сообщества провели встречу в связи ситуацией в Венесуэле - 03.01.2026, ПРАЙМ
Страны Карибского сообщества провели встречу в связи ситуацией в Венесуэле
Главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) провели встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле, организация активно следит за ситуацией в... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T15:28+0300
2026-01-03T15:28+0300
2026-01-03T15:28+0300
мировая экономика
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:265:720:670_1920x0_80_0_0_d0f2a3010f833bebd8ebdaaea8bb6e81.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Главы правительств стран Карибского сообщества (КАРИКОМ) провели встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле, организация активно следит за ситуацией в стране. "Конференция глав правительств КАРИКОМ провела встречу рано утром 3 января после появления сведений о военных действиях в Венесуэле. КАРИКОМ активно следит за ситуацией, которая вызывает серьезную обеспокоенность в регионе и может иметь последствия для соседних стран", - говорится в заявлении организации в соцсети X. В сообщении также отмечается, что КАРИКОМ продолжит уведомлять жителей региона о ситуации в Венесуэле. В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:197:720:737_1920x0_80_0_0_44eeae090eb5073b26f8fe5505f1eb39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Страны Карибского сообщества провели встречу в связи ситуацией в Венесуэле
Страны Карибского сообщества провели встречу в связи с военной операцией США в Венесуэле