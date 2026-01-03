На Западе раскрыли цель атаки США на Венесуэлу

https://1prime.ru/20260103/venesuela-866183965.html

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты приступили к военной операции в Венесуэле с целью смены власти, написал профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на платформе X. "США бомбят Венесуэлу с целью установления марионеточного режима", — ответил он.В субботу в столице, Каракасе, произошли взрывы. По свидетельству местных жителей, звуки взрывов раздавались в различных районах города, а также в аэропорту Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра. Телекомпания CBS сообщила, что президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, отдал приказ нанести удары по ряду объектов на территории Венесуэлы, включая военные. Между тем, информационный портал BNO News сообщил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране. Впоследствии Трамп заявил, что Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.

