Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли цель атаки США на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866183965.html
На Западе раскрыли цель атаки США на Венесуэлу
На Западе раскрыли цель атаки США на Венесуэлу - 03.01.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли цель атаки США на Венесуэлу
Соединенные Штаты приступили к военной операции в Венесуэле с целью смены власти, написал профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T16:19+0300
2026-01-03T16:19+0300
венесуэла
дональд трамп
cbs
николас мадуро
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_48573b61dac791d0e3f2c8eef3addb82.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты приступили к военной операции в Венесуэле с целью смены власти, написал профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на платформе X. "США бомбят Венесуэлу с целью установления марионеточного режима", — ответил он.В субботу в столице, Каракасе, произошли взрывы. По свидетельству местных жителей, звуки взрывов раздавались в различных районах города, а также в аэропорту Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра. Телекомпания CBS сообщила, что президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, отдал приказ нанести удары по ряду объектов на территории Венесуэлы, включая военные. Между тем, информационный портал BNO News сообщил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране. Впоследствии Трамп заявил, что Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.
https://1prime.ru/20260103/ssha-866182139.html
венесуэла
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/07/857365610_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_40678ced82d81f64f728350b77d1b1d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, дональд трамп, cbs, николас мадуро, запад
ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, CBS, Николас Мадуро, ЗАПАД
16:19 03.01.2026
 
На Западе раскрыли цель атаки США на Венесуэлу

Дизен: США атаковали Венесуэлу ради смены руководства страны

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты приступили к военной операции в Венесуэле с целью смены власти, написал профессор из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на платформе X.
"США бомбят Венесуэлу с целью установления марионеточного режима", — ответил он.
В субботу в столице, Каракасе, произошли взрывы. По свидетельству местных жителей, звуки взрывов раздавались в различных районах города, а также в аэропорту Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра. Телекомпания CBS сообщила, что президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, отдал приказ нанести удары по ряду объектов на территории Венесуэлы, включая военные. Между тем, информационный портал BNO News сообщил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.
Впоследствии Трамп заявил, что Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы страны.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Дипломат раскрыл, что началось в США после атаки на Венесуэлу
16:00
 
ВЕНЕСУЭЛАДональд ТрампCBSНиколас МадуроЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала