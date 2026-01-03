https://1prime.ru/20260103/venesuela-866185769.html
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой - 03.01.2026, ПРАЙМ
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T17:56+0300
2026-01-03T17:56+0300
2026-01-03T17:56+0300
россия
мировая экономика
венесуэла
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, сообщил в субботу МИД РФ. "В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой", - говорится в сообщении дипведомства. В субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес.
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f3be1c45a47370de1a31948f816390cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, венесуэла, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
Лавров в разговоре с Гомес подтвердил настрой на укрепление партнерства с Венесуэлой