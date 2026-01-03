Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/venesuela-866185769.html
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой - 03.01.2026, ПРАЙМ
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой
Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T17:56+0300
2026-01-03T17:56+0300
россия
мировая экономика
венесуэла
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, сообщил в субботу МИД РФ. "В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой", - говорится в сообщении дипведомства. В субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес.
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f3be1c45a47370de1a31948f816390cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, венесуэла, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Сергей Лавров, МИД РФ
17:56 03.01.2026
 
Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой

Лавров в разговоре с Гомес подтвердил настрой на укрепление партнерства с Венесуэлой

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, сообщил в субботу МИД РФ.
"В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой", - говорится в сообщении дипведомства.
В субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес.
 
РОССИЯМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала