Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой

Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой - 03.01.2026, ПРАЙМ

Лавров подтвердил курс на укрепление партнерства с Венесуэлой

03.01.2026

МОСКВА, 3 янв – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес подтвердил обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой, сообщил в субботу МИД РФ. "В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Венесуэлой", - говорится в сообщении дипведомства. В субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Дэлси Родригес Гомес.

