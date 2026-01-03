Авиакомпания Corendon отменила рейс на Кюрасао из-за ситуации в Венесуэле
Нидерландская авиакомпания Corendon отменила рейс на Кюрасао из-за ситуации в Венесуэле
Атака США на Каракасе
© Фото : соцсети
ГААГА, 3 янв - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания Corendon Dutch Airlines, которая является дочерней компанией турецкой Corendon Airlines, отменила субботний рейс из Амстердама на остров Кюрасао, решение о дальнейших рейсах этого маршрута пока не принято, сообщила РИА Новости представитель перевозчика Одри Денкелаар.
"В связи с ситуацией в Венесуэле компания Corendon была вынуждена отменить рейс CD5989 из Амстердама на Кюрасао 3 января. Всем пассажирам будет возвращена стоимость билета", - сообщила представитель авиакомпании.
В Corendon отметили, что авиаперевозчик внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте со всеми соответствующими органами. Решения о других рейсах авиакомпании на Кюрасао и обратно пока нет, добавили там.
Ранее нидерландская авиакомпания KLM сообщила РИА Новости, что отменила в субботу несколько рейсов на острова в Карибском регионе из-за ситуации в Венесуэле, это затронуло 2600 пассажиров.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в субботу заявил, что правительство следит за развитием событий в Карибском бассейне и ситуацией в Венесуэле. Он также отметил, что жители островов Карибской части королевства Нидерландов - Арубы, Кюрасао и Бонэйра - могут рассчитывать на поддержку страны.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.