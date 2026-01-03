https://1prime.ru/20260103/venesuela-866193562.html

Евродепутат назвал похищение Мадуро государственным терроризмом

Евродепутат назвал похищение Мадуро государственным терроризмом - 03.01.2026

Евродепутат назвал похищение Мадуро государственным терроризмом

Действия США в Венесуэле, включая похищение президента республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, представляет собой незаконную агрессию, по сути, - | 03.01.2026

ГААГА, 3 янв - ПРАЙМ. Действия США в Венесуэле, включая похищение президента республики Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, представляет собой незаконную агрессию, по сути, - государственный терроризм, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. "Если почитать западные СМИ, они даже не используют слово "похитили". Нет, они пишут, что Мадуро и его жену "увезли". Однако никто на самом деле не говорит корректно о том, что это агрессия, незаконная агрессия. По сути, единственное, как можно описать действия США - это государственный терроризм", - заявил Кеннес. Он отметил, что трудно представить аналогичную ситуацию, при которой, например, Китай отстранил бы президента Тайваня, и задался вопросом, какой была бы реакция международного сообщества в этом случае. Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.

