На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом - 03.01.2026, ПРАЙМ
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии. | 03.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии."Только представьте себе, насколько иначе освещалось бы это событие в СМИ, если бы незаконное и ничем не спровоцированное нападение на суверенное государство и похищение его главы были совершены страной, ненависть к которой нам внушают с детства", — написал он.В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
