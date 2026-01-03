https://1prime.ru/20260103/venesuela-866194729.html

На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом

На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом - 03.01.2026, ПРАЙМ

На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии. | 03.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-03T23:47+0300

2026-01-03T23:47+0300

2026-01-03T23:47+0300

сша

венесуэла

запад

дональд трамп

николас мадуро

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866174745_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_52a8016805feca21578146d7eafbd1d7.jpg

МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии."Только представьте себе, насколько иначе освещалось бы это событие в СМИ, если бы незаконное и ничем не спровоцированное нападение на суверенное государство и похищение его главы были совершены страной, ненависть к которой нам внушают с детства", — написал он.В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.

https://1prime.ru/20260103/ssha-866194605.html

сша

венесуэла

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венесуэла, запад, дональд трамп, николас мадуро