На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом - 03.01.2026
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом - 03.01.2026, ПРАЙМ
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии. | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T23:47+0300
2026-01-03T23:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866174745_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_52a8016805feca21578146d7eafbd1d7.jpg
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии."Только представьте себе, насколько иначе освещалось бы это событие в СМИ, если бы незаконное и ничем не спровоцированное нападение на суверенное государство и похищение его главы были совершены страной, ненависть к которой нам внушают с детства", — написал он.В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866174745_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b2b68a9a2cce882fd629966efa172ce8.jpg
1920
1920
true
23:47 03.01.2026
 
На Западе предложили посмотреть на шаг США по Венесуэле под другим углом

Дизен осудил лицемерие западных СМИ после атаки США на Венесуэлу

© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X раскритиковал западные СМИ после ударов США по Венесуэле, обвинив их в двуличии.
"Только представьте себе, насколько иначе освещалось бы это событие в СМИ, если бы незаконное и ничем не спровоцированное нападение на суверенное государство и похищение его главы были совершены страной, ненависть к которой нам внушают с детства", — написал он.
В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
Атака США на Каракасе
"Сделать то же с Зеленским": в Британии высказались о России после шага США
