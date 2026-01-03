Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин запустил опрос о доступности зимнего детского отдыха - 03.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260103/volodin-866172733.html
Володин запустил опрос о доступности зимнего детского отдыха
Володин запустил опрос о доступности зимнего детского отдыха - 03.01.2026, ПРАЙМ
Володин запустил опрос о доступности зимнего детского отдыха
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они оценивают доступность и... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T09:41+0300
2026-01-03T09:41+0300
бизнес
общество
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_0:0:2977:1674_1920x0_80_0_0_896adf7b5e1400605dfc5183cbf72697.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они оценивают доступность и возможность зимнего детского отдыха. "Как вы оцениваете доступность и возможность зимнего детского отдыха?", - написал Володин. Предлагается три варианта ответа: "удовлетворительно", "неудовлетворительно" или "все равно". В настоящее время лидирует вариант "неудовлетворительно".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430607_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_50885f8c712dc2fffa0d8daeff4df491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , вячеслав володин, госдума
Бизнес, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
09:41 03.01.2026
 
Володин запустил опрос о доступности зимнего детского отдыха

Володин провел среди подписчиков опрос по теме доступности зимнего детского отдыха

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они оценивают доступность и возможность зимнего детского отдыха.
"Как вы оцениваете доступность и возможность зимнего детского отдыха?", - написал Володин.
Предлагается три варианта ответа: "удовлетворительно", "неудовлетворительно" или "все равно". В настоящее время лидирует вариант "неудовлетворительно".
 
БизнесОбществоВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала