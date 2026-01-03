https://1prime.ru/20260103/volodin-866172733.html

Володин запустил опрос о доступности зимнего детского отдыха

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они оценивают доступность и возможность зимнего детского отдыха. "Как вы оцениваете доступность и возможность зимнего детского отдыха?", - написал Володин. Предлагается три варианта ответа: "удовлетворительно", "неудовлетворительно" или "все равно". В настоящее время лидирует вариант "неудовлетворительно".

