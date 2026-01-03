Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-03T07:35+0300
2026-01-03T07:35+0300
ДОНЕЦК, 3 янв - ПРАЙМ. Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Енот". По его словам, группа противника на автомобиле выдвинулась в сторону российских позиций и высадилась в лесополосе, после обнаружения по группе было нанесено огневое воздействие российскими подразделениями. "Была замечена группа, которая выдвигалась на машине к нашим позициям. Высадились в посадке - человек шесть, с сумками и снаряжением… В ходе боя я сбил несколько таких дронов. При этом два из них, по докладам пехоты, начали сбрасывать боеприпасы уже по своим же - по подразделениям ВСУ", - рассказал "Енот". Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
ДОНЕЦК, 3 янв - ПРАЙМ. Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Енот".
По его словам, группа противника на автомобиле выдвинулась в сторону российских позиций и высадилась в лесополосе, после обнаружения по группе было нанесено огневое воздействие российскими подразделениями.
"Была замечена группа, которая выдвигалась на машине к нашим позициям. Высадились в посадке - человек шесть, с сумками и снаряжением… В ходе боя я сбил несколько таких дронов. При этом два из них, по докладам пехоты, начали сбрасывать боеприпасы уже по своим же - по подразделениям ВСУ", - рассказал "Енот".
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКрасноармейскРФХарьковская областьВладимир ПутинВСУ
 
 
