ВСУ в ходе боя на Красноармейском направлении нанесли удары по своим
ВСУ в ходе боя на Красноармейском направлении нанесли удары по своим - 03.01.2026, ПРАЙМ
ВСУ в ходе боя на Красноармейском направлении нанесли удары по своим
Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T07:35+0300
2026-01-03T07:35+0300
2026-01-03T07:35+0300
ДОНЕЦК, 3 янв - ПРАЙМ. Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Енот".
По его словам, группа противника на автомобиле выдвинулась в сторону российских позиций и высадилась в лесополосе, после обнаружения по группе было нанесено огневое воздействие российскими подразделениями.
"Была замечена группа, которая выдвигалась на машине к нашим позициям. Высадились в посадке - человек шесть, с сумками и снаряжением… В ходе боя я сбил несколько таких дронов. При этом два из них, по докладам пехоты, начали сбрасывать боеприпасы уже по своим же - по подразделениям ВСУ", - рассказал "Енот".
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
