Wildberries не подтвердила информацию о блокировке оплат со стороны банков - 03.01.2026, ПРАЙМ
Wildberries не подтвердила информацию о блокировке оплат со стороны банков
Wildberries не подтвердила информацию о блокировке оплат со стороны банков - 03.01.2026, ПРАЙМ
Wildberries не подтвердила информацию о блокировке оплат со стороны банков
Заказы на Wildberries оплачиваются в штатном режиме, блокировок со стороны банков нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании... | 03.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-03T16:36+0300
2026-01-03T16:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864773667_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4345c097b69ceb2f1368a0dc4ce3f32a.jpg
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Заказы на Wildberries оплачиваются в штатном режиме, блокировок со стороны банков нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&amp;Russ. "Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков. Все операции проходят в штатном режиме", - сказали в компании. Ранее РИА Новости выяснило, что банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что "операция отклонена во избежание мошенничества". Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.
16:36 03.01.2026
 
Wildberries не подтвердила информацию о блокировке оплат со стороны банков

Wildberries заявила, что все заказы оплачиваются в штатном режиме и без блокировок

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Заказы на Wildberries оплачиваются в штатном режиме, блокировок со стороны банков нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.
"Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков. Все операции проходят в штатном режиме", - сказали в компании.
Ранее РИА Новости выяснило, что банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что "операция отклонена во избежание мошенничества". Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.
 
