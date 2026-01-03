Wildberries не подтвердила информацию о блокировке оплат со стороны банков

https://1prime.ru/20260103/wildberries-866184232.html
МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. Заказы на Wildberries оплачиваются в штатном режиме, блокировок со стороны банков нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ. "Мы не подтверждаем информацию о блокировках оплаты со стороны банков. Все операции проходят в штатном режиме", - сказали в компании. Ранее РИА Новости выяснило, что банки РФ стали перепроверять у своих клиентов крупные покупки на маркетплейсах. При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего присылает уведомление, что "операция отклонена во избежание мошенничества". Чтобы снять ограничение, нужно позвонить в банк или дождаться звонка.
