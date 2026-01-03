https://1prime.ru/20260103/zaes-866180906.html
На Запорожской АЭС отключилась линия "Ферросплавная-1"
2026-01-03T15:24+0300
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - ПРАЙМ. Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1 на Запорожской АЭС, собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", сообщает Telegram-канал станции. "Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", - заявили на станции.
