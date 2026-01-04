https://1prime.ru/20260104/abkhaziya-866204964.html

Абхазия выразила надежду на устойчивый рост турпотока из России в 2026 году

Абхазия выразила надежду на устойчивый рост турпотока из России в 2026 году - 04.01.2026, ПРАЙМ

Абхазия выразила надежду на устойчивый рост турпотока из России в 2026 году

Абхазия в 2026 году надеется на устойчивый рост турпотока из РФ за счет развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта, сообщил РИА... | 04.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Абхазия в 2026 году надеется на устойчивый рост турпотока из РФ за счет развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта, сообщил РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа. "В 2026 году мы ожидаем умеренный, но устойчивый рост, у нас много планов на 2026 год, в ближайшее время мы презентуем туристический событийный календарь, в котором будут прописаны фестивали и яркие события, на которые можно будет заранее спланировать свой отдых, также мы рассчитываем на увеличение турпотока за счёт развития транспортной доступности и диверсификации туристического продукта", - сказал Логуа. В начале мая 2025 года после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.

