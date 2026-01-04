Аэропорт "Внуково" принимает меры для восстановления штатного режима работы

https://1prime.ru/20260104/aeroport-866195853.html
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" принимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы, сообщили в авиагавани.
Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" в субботу в 22.47 мск, аналогичные меры были приняты в "Жуковском" спустя 36 минут. Росавиация сняла ограничения во "Внуково" в воскресенье в 01.12 мск. На фоне временных ограничений в этих аэропортах более 50 рейсов были задержаны и отменены, 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы.
"Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены. Международный аэропорт "Внуково" открыт для взлета и посадки, принимаются все необходимые меры для восстановления штатного режима работы", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
В авиагавани отметили, что сейчас проводится подготовка к вылету задержанных рейсов.
