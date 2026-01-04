https://1prime.ru/20260104/aeroport-866195853.html

Аэропорт "Внуково" принимает меры для восстановления штатного режима работы

Аэропорт "Внуково" принимает меры для восстановления штатного режима работы - 04.01.2026, ПРАЙМ

Аэропорт "Внуково" принимает меры для восстановления штатного режима работы

Аэропорт "Внуково" принимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы, сообщили в авиагавани. | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T01:54+0300

2026-01-04T01:54+0300

2026-01-04T01:54+0300

бизнес

аэропорт внуково

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866195853.jpg?1767480869

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" принимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы, сообщили в авиагавани. Временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" в субботу в 22.47 мск, аналогичные меры были приняты в "Жуковском" спустя 36 минут. Росавиация сняла ограничения во "Внуково" в воскресенье в 01.12 мск. На фоне временных ограничений в этих аэропортах более 50 рейсов были задержаны и отменены, 20 самолетов были направлены на запасные аэродромы. "Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены. Международный аэропорт "Внуково" открыт для взлета и посадки, принимаются все необходимые меры для восстановления штатного режима работы", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. В авиагавани отметили, что сейчас проводится подготовка к вылету задержанных рейсов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт внуково, росавиация