Между Баку и Ереваном установлены торговые отношения, заявил Алиев

Между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев во время встречи с делегацией США. | 04.01.2026, ПРАЙМ

БАКУ, 4 янв - ПРАЙМ. Между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев во время встречи с делегацией США. Алиев в воскресенье принял в Баку делегацию США. В состав делегации входят член комитета Сената США по вооруженным силам, сенатор-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин, член Палаты представителей и председатель комитета по доходам этой структуры, республиканец от штата Миссури Джейсон Смит, член Палаты представителей и комитета по вооруженным силам этой структуры, республиканец от штата Техас Ронни Джексон, член Палаты представителей и комитета по доходам этой структуры, демократ от штата Калифорния Джимми Панетта. "Наша страна (Азербайджан - ред.) и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки. Между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения", - сказал Алиев. Глава государства в этом контексте отметил экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также поставки пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана. "Надеюсь, что коридор TRIPP ("Маршрут Трампа" - ред.) создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности", - подчеркнул Алиев. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

