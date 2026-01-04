Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров - 04.01.2026
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров - 04.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров
Ведущими отраслями в производстве непродовольственных детских товаров являются легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, полиграфия разного рода и... | 04.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ведущими отраслями в производстве непродовольственных детских товаров являются легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, полиграфия разного рода и сегмент товаров для ухода за детьми, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Преимущественную долю при этом занимает сегмент легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, сегмент полиграфической деятельности, товары для ухода за детьми", - сказал министр. Он добавил, что, по данным Росстата, объем производства непродовольственных детских товаров на конец 2025 года составил более 748 миллиардов рублей.
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг, росстат
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг, Росстат
13:17 04.01.2026
 
Алиханов назвал ведущие отрасли в производстве детских товаров

Алиханов назвал легкую промышленность ведущей отраслью в производстве детских товаров

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Ведущими отраслями в производстве непродовольственных детских товаров являются легкая промышленность, лесопромышленный комплекс, полиграфия разного рода и сегмент товаров для ухода за детьми, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Преимущественную долю при этом занимает сегмент легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, сегмент полиграфической деятельности, товары для ухода за детьми", - сказал министр.
Он добавил, что, по данным Росстата, объем производства непродовольственных детских товаров на конец 2025 года составил более 748 миллиардов рублей.
 
Бизнес РОССИЯ РФ Антон Алиханов Минпромторг Росстат
 
 
