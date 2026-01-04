https://1prime.ru/20260104/ataka-866198912.html

В США предупредили о сигнале, который Трамп отправил России в Венесуэле

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Действия США против Венесуэлы вновь продемонстрировали России, что западные страны нельзя считать надежными партнерами, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "США не обращают внимание на международное право. Теперь Россия и Китай еще раз убедились в том, что Западу нельзя доверять. Мы — не тот партнер, который заслуживает доверия", — отметил эксперт. При этом он также выразил уверенность в том, что в Москве и Пекине обязательно учтут, что любые соглашения с США становятся бесполезными.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Позже появилась информация, что венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк.

