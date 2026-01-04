https://1prime.ru/20260104/ataka-866203673.html
На Западе раскрыли, что запланировала Европа после атаки на Венесуэлу
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."Единственная причина, по которой европейские лидеры поддерживают это, заключается в том, что они надеются удержать Дональда Трампа на своей стороне в прокси-войне на Украине", — утверждает он.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
