На Западе раскрыли, что запланировала Европа после атаки на Венесуэлу - 04.01.2026
На Западе раскрыли, что запланировала Европа после атаки на Венесуэлу
Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд
2026-01-04T14:10+0300
2026-01-04T14:10+0300
мировая экономика
венесуэла
сша
запад
мадуро
дональд трамп
оон
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:265:720:670_1920x0_80_0_0_d0f2a3010f833bebd8ebdaaea8bb6e81.jpg
МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."Единственная причина, по которой европейские лидеры поддерживают это, заключается в том, что они надеются удержать Дональда Трампа на своей стороне в прокси-войне на Украине", — утверждает он.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
венесуэла
сша
запад
14:10 04.01.2026
 
На Западе раскрыли, что запланировала Европа после атаки на Венесуэлу

Прауд: ЕС одобрил атаку на Венесуэлу ради участия Трампа в конфликте на Украине

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
"Единственная причина, по которой европейские лидеры поддерживают это, заключается в том, что они надеются удержать Дональда Трампа на своей стороне в прокси-войне на Украине", — утверждает он.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.
Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Мировая экономика ВЕНЕСУЭЛА США ЗАПАД Мадуро Дональд Трамп ООН МИД ЕС
 
 
