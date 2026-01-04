https://1prime.ru/20260104/ataka-866203673.html

На Западе раскрыли, что запланировала Европа после атаки на Венесуэлу

На Западе раскрыли, что запланировала Европа после атаки на Венесуэлу - 04.01.2026, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что запланировала Европа после атаки на Венесуэлу

Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд в... | 04.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-04T14:10+0300

2026-01-04T14:10+0300

2026-01-04T14:10+0300

мировая экономика

венесуэла

сша

запад

мадуро

дональд трамп

оон

мид

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866176863_0:265:720:670_1920x0_80_0_0_d0f2a3010f833bebd8ebdaaea8bb6e81.jpg

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Главы стран Евросоюза поддержали военную операцию США, чтобы Дональд Трамп продолжал участвовать в конфликте на Украине, заявил британский дипломат Иан Прауд в соцсети X."Единственная причина, по которой европейские лидеры поддерживают это, заключается в том, что они надеются удержать Дональда Трампа на своей стороне в прокси-войне на Украине", — утверждает он.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил Трамп, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле.Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По данным кабельного вещателя NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Дельси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

https://1prime.ru/20260104/merts-866203514.html

https://1prime.ru/20260103/ssha-866182139.html

венесуэла

сша

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венесуэла, сша, запад, мадуро, дональд трамп, оон, мид, ес