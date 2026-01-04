https://1prime.ru/20260104/ataka-866208466.html

"Нанесли удар". На Западе узнали, что произошло в мире из-за атаки Трампа

"Нанесли удар". На Западе узнали, что произошло в мире из-за атаки Трампа - 04.01.2026, ПРАЙМ

"Нанесли удар". На Западе узнали, что произошло в мире из-за атаки Трампа

Американская операция против Венесуэлы нанесла серьезный удар по международному праву, сообщает The Guardian. | 04.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Американская операция против Венесуэлы нанесла серьезный удар по международному праву, сообщает The Guardian. "Вряд ли кто-то ожидал, что 2026 год станет годом мира, и прошло всего два дня, как худшие опасения подтвердились. Ночные удары по Венесуэле, похищение ее лидера Николаса Мадуро и его жены, а также заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США будут управлять страной и продавать ее нефть, нанесли очередной удар по международному праву и глобальным нормам", — говорится в публикации.Автор материала отмечает, что "опасения Трампа по поводу зарубежных войн, вероятно, ослабевают".В ночь на субботу в венесуэльской столице прогремели взрывы. Позже Дональд Трамп заявил, что США нанесли масштабные удары по городу, а Мадуро и его жена были захвачены и переправлены на корабле за пределы страны. Президент США также выразил намерение Вашингтона управлять Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен "безопасный, надлежащий и разумный" переход власти.В Венесуэле, где временной главой государства стала вице-президент Делси Родригес, заявили, что цель нападения США — контроль над нефтью и минеральными ресурсами. Министерство иностранных дел страны запросило экстренное заседание Совета Безопасности ООН и планирует обратиться в другие международные инстанции. По словам главы ведомства Ивана Хиля Пинто, атака привела к гибели гражданских лиц и военных. Россия выразила глубокую обеспокоенность произошедшим и подтвердила свою солидарность с народом Венесуэлы, поддерживая ее стремление защищать национальные интересы. В Москве назвали захват Мадуро недопустимым нарушением суверенитета страны и потребовали от американской администрации освободить президента и его супругу.

2026

