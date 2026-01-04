https://1prime.ru/20260104/benzin-866204352.html

Аналитик рассказал, как изменятся цены на бензин во время праздников

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Начало года традиционно является спокойным для российского рынка топлива, поэтому и в январе нового, 2026 года ситуация с ценами на бензин будет стабильной, особенно на фоне роста производства, поделился прогнозом с РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "Начало года, как правило, выдается спокойным для топливного рынка: например, в январе 2025 года Росстат дважды фиксировал нулевой недельный прирост розничных цен на бензин, тогда как в остальные недели месяца прирост не превышал 0,1%. Поэтому в январе 2026 года цены будут стабильны. Тем более что в конце года нефтяникам удалось стабилизировать выпуск топлива: в октябре 2025 года производство нефтепродуктов в РФ выросло на 6,6% в сравнении с предшествующим месяцем", - ответил он на вопрос, ожидается ли рост цен на топливо во время новогодних праздников. Терешкин объяснил, что на цены также влияет охлаждение спроса в зимнее время. Такая ситуация характерна не только для России, но и для других стран со схожим климатом. Например, в США, где в холодное время года потребление бензина заметно ниже, чем в летние месяцы. Так, в январе 2024 года отгрузки бензина в США на внутренний рынок составили 8,3 миллиона баррелей в сутки - это на 11% ниже, чем в июле, и на 8% ниже, чем по году в целом, отмечает эксперт. Схожая картина повторилась и в 2025 году: в январе спрос на бензин в США составил 8,5 миллиона баррелей в сутки, тогда как в июле - 9,2 миллиона баррелей в сутки, а за первые девять месяцев - 8,9 миллиона баррелей в сутки. "В России эта разница может быть еще выше в силу "дачного" фактора, который отсутствует в США. Сюда же относится и фактор праздников: если в США рождественские и новогодние праздники выпадают на конец декабря, то в России - на первую декаду января", - добавил он.

